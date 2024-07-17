الخميس 18 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يزور كبار المواطنين

ولي عهد الفجيرة يزور عدداً من كبار المواطنين في منازلهم (وام)
18 يوليو 2024 01:12

الفجيرة (وام) 

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يشهد محاضرة «الطريق نحو الاستدامة»
محمد الشرقي يستقبل رئيس مجلس إدارة «الفجيرة للشطرنج»

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، عدداً من كبار المواطنين في منازلهم بمختلف مناطق الإمارة. فقد زار سموه كلاً من سعيد سلطان بن شاهين اليعربي في مدينة الفجيرة، وسعيد عبدالله شميس الحفيتي في منطقة مسافي، وسعيد محمد سالم الزحمي في منطقة ثوبان بالإمارة.
وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية حول مختلف المواضيع الاجتماعية، واطمأن على صحتهم وأحوالهم، متمنياً سموه لهم موفور العافية. وتأتي زيارات سموه تأكيداً لقيم التواصل والتلاحم التي تنتهجها دولة الإمارات، وأهمية ترسيخها لدى الأجيال في المجتمع، وتعزيز مكانة كبار المواطنين في الدولة، باعتبارهم مدارس العطاء والخبرات واستلهام دروس العزيمة وقوة الإرادة نحو المستقبل.
رافق سموه، في الزيارات، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
كبار المواطنين
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
16 يوليو 2024
أسرى حرب روس داخل حافلة بعد عملية تبادل سابقة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: نجاح وساطة الإمارات في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا إنجاز دبلوماسي غير مسبوق
18 يوليو 2024
فلسطينيون قرب أنقاض مسجد دمره القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق في غزة
18 يوليو 2024
ترامب وفانس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري
الأخبار العالمية
نائب ترامب يدخل المشهد الانتخابي «الجمهوري» بخطاب أمام مؤتمر ميلووكي
18 يوليو 2024
مسعفون يتفقدون سيارات إسعاف مدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من انهيار نظام الدعم الإنساني في غزة
18 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©