سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع «الشارقة للإعلام»

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في متحف الشارقة للسيارات القديمة.

وقدم المجلس، في مستهل الاجتماع، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إصداره مرسوم إعادة تشكيل المجلس، وثقة سموه واهتمامه الدائم بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، ودعم سموه المستمر لكافة المبادرات والبرامج، التي يطلقها مجلس الشارقة للإعلام والمؤسسات المنضوية تحته.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المعنية بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، واطلع على تقارير الجهات التابعة لمجلس الشارقة للإعلام وأبرز إنجازاتها خلال الفترة السابقة، وخططها المستقبلية.

واطلع المجلس على تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الذي استعرض فيه أعمال الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينطلق في سبتمبر المقبل على مدار يومين تحت شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر».

وتناول تقرير المكتب نتائج الرصد الإعلامي لحملة عمليات القلوب والعيون في محافظة أسوان وانتشارها الإعلامي على مستوى الجهات في الدولة وجمهورية مصر العربية بشكل خاص، إضافة إلى أبرز الفعاليات والمعارض المستقبلية التي ستقام بتنظيم من المكتب خلال الفترة المقبلة.

نتائج

استعرض الاجتماع تقرير الربع الثالث لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، الذي تناول أبرز مستجدات الأعمال والنتائج التي حققتها المدينة خلال الفترة الماضية. رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين.