الخميس 18 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع «الشارقة للإعلام»

سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي لدى ترؤسه الاجتماع (وام)
18 يوليو 2024 01:12

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يأمر باحتساب مبالغ تعويضية لصيادي خور الحمرية
نصوص ذاتية ووجدانية في «بيت الشعر»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في متحف الشارقة للسيارات القديمة.
وقدم المجلس، في مستهل الاجتماع، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إصداره مرسوم إعادة تشكيل المجلس، وثقة سموه واهتمامه الدائم بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، ودعم سموه المستمر لكافة المبادرات والبرامج، التي يطلقها مجلس الشارقة للإعلام والمؤسسات المنضوية تحته.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المعنية بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، واطلع على تقارير الجهات التابعة لمجلس الشارقة للإعلام وأبرز إنجازاتها خلال الفترة السابقة، وخططها المستقبلية.
واطلع المجلس على تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الذي استعرض فيه أعمال الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينطلق في سبتمبر المقبل على مدار يومين تحت شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر».
وتناول تقرير المكتب نتائج الرصد الإعلامي لحملة عمليات القلوب والعيون في محافظة أسوان وانتشارها الإعلامي على مستوى الجهات في الدولة وجمهورية مصر العربية بشكل خاص، إضافة إلى أبرز الفعاليات والمعارض المستقبلية التي ستقام بتنظيم من المكتب خلال الفترة المقبلة.
نتائج
استعرض الاجتماع تقرير الربع الثالث لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، الذي تناول أبرز مستجدات الأعمال والنتائج التي حققتها المدينة خلال الفترة الماضية. رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
السيارات القديمة
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
16 يوليو 2024
أسرى حرب روس داخل حافلة بعد عملية تبادل سابقة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: نجاح وساطة الإمارات في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا إنجاز دبلوماسي غير مسبوق
18 يوليو 2024
فلسطينيون قرب أنقاض مسجد دمره القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق في غزة
18 يوليو 2024
ترامب وفانس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري
الأخبار العالمية
نائب ترامب يدخل المشهد الانتخابي «الجمهوري» بخطاب أمام مؤتمر ميلووكي
18 يوليو 2024
مسعفون يتفقدون سيارات إسعاف مدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من انهيار نظام الدعم الإنساني في غزة
18 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©