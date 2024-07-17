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محمد الشرقي يشهد محاضرة «الطريق نحو الاستدامة»

محمد الشرقي يشهد محاضرة «الطريق نحو الاستدامة»
18 يوليو 2024 01:12

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية نشر مفهوم الاستدامة وتأثيرها الإيجابي على مختلف مجالات الحياة والمجتمع، وتعزيز مستوى الوعي الهادف إلى تحسين جودة حياة الإنسان في الحاضر والمستقبل. جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة، محاضرة «مجلس محمد بن حمد الشرقي» بعنوان «الطريق نحو الاستدامة»، التي قدمتها الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». وأشار سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمواضيع ومشاريع الاستدامة الهادفة إلى رفع وعي المجتمع بأهميتها، انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة ودعم جهودها الوطنية والدولية في هذا المجال المهم. 
وناقشت المحاضرة سبل تحقيق الاستدامة في مختلف المجالات، حيث قدّمت الحوسني شرحاً مفصلاً لمفهوم الاستدامة وأهميتها، ومختلف التحديات التي تواجه تحقيقها في ظل تفاقم المشاكل البيئية عالمياً، كما استعرضت عدداً من الحلول والمشاريع الرائدة التي تبنّتها دولة الإمارات للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات.

محمد الشرقي
الاستدامة
الفجيرة
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