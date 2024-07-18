"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 25.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 و جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 و جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 25.6 °C in Jais Mountain . pic.twitter.com/yQKKS8nhH6— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 18, 2024