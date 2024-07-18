"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 25.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 و جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.