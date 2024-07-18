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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
18 يوليو 2024 08:46

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 25.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 و جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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تنبيه من "الوطني للأرصاد"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
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