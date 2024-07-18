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علوم الدار

منصور بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» يوم تاريخي يجسد قيم الوحدة والتكاتف بين أبناء الإمارات

منصور بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» يوم تاريخي يجسد قيم الوحدة والتكاتف بين أبناء الإمارات
18 يوليو 2024 10:52

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن «يوم عهد الاتحاد» يوم تاريخي يجسد قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم «يوم عهد الاتحاد» استكمالاً للمسيرة الاتحادية التي وضع لبنتها القائد المؤسس وإخوانه حكام الإمارات، في هذا التاريخ وقّع الآباء المؤسسون على وثيقة الاتحاد ووضعوا دستور الدولة، وها نحن اليوم نحتفي بهذا العهد ونخلده في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، يوم عهد الاتحاد» يوم تاريخي يجسد قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الإمارات».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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