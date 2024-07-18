جامعة الإمارات تنشر 25 ألف ورقة بحثية

نشرت جامعة الإمارات 25 ألف ورقة بحثية منذ يناير 1978، حيث تعد الجامعة الأولى في الدولة التي تحقق هذا الإنجاز العالمي محققة إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها المحلية والعالمية.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة،: "حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً غير مسبوق بمساهمتها المستمرة في دعم مسيرة التطور والازدهار والبحث العلمي، حيث تعتبر جامعة الإمارات العربية المتحدة، الجامعة الأولى والوحيدة في الدولة التي نشرت أكثر من 25,000 ورقة بحثية، حسب قاعدة البيانات(Scopus)، وقد تم نشر أول ورقة بحثية للجامعة في عام 1978، وواصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة تطوير قدراتها ومواردها البحثية".

وأوضح معاليه في بيان صحفي، أن الجامعة تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتتمتع الجامعة ببيئة عمل محفزة وحرم جامعي تفاعلي، مما مكنها من أن تصبح من بين المؤسسات البحثية الرائدة في المنطقة والعالم.

وأضاف: "هذا الإنجاز الكبير هو دليل على التفاني والعمل الجاد لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ذوي الكفاءة والطلبة المتميزين. كما أسهمت برامج الدراسات العليا في دعم هذا النجاح. وينسجم هذا الإنجاز مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، ويجسد التزامنا الدائم في جامعة الإمارات بتعزيز الإبداع والابتكار وتخريج طلبة متميزين لرفد المجتمع بكفاءات وطنية تسهم في تعزيز سوق العمل المستقبلي، والتنمية المستدامة في الدولة".

من جهته، قال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة:" لقد حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً متميزاً في مسيرة تقدمها من خلال الوصول إلى 25,000 ورقة بحثية حسب قاعدة البيانات(Scopus) باعتبارها أول جامعة في الدولة تحقق هذا الإنجاز".

وأضاف:" نحن في جامعة الإمارات فخورون بأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة المتميزين من خلال عملهم الجاد والتزامهم التام الذي جعل هذا الإنجاز ممكناً. ويؤكد هذا الإنجاز على ريادة الجامعة في مجال البحث العلمي والابتكار وسعيها المستمر لتحقيق التميز، كما كان لبيئة العمل والبنية التحتية المتطورة للجامعة دور رئيسي في دعم هذا الإنجاز الرائد. وستواصل الجامعة عملها الدؤوب نحو تحقيق تصنيفات عالمية جديدة من خلال البحوث العلمية الرصينة والرائدة، والعمل بجهد لتعزيز الإبداع والابتكار. نبارك للجميع هذا الإنجاز الجديد".

يجدر بالذكر أن 12.2٪ من المنشورات البحثية كانت في مجال الطب 11.7٪ في الهندسة، و8.9٪ في علوم الكمبيوتر، و6.8٪ في الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية ، و 5.7٪ في العلوم الاجتماعية، و5.3٪ في الفيزياء وعلم الفلك.

وبلغت نسبة المنشورات المتعلقة بالكيمياء والعلوم البيئية 4.7٪ لكل منهما، في حين كانت 4.8٪ متعلقة بالرياضيات، و4.6٪ في علوم المواد، و30.7٪ موزعة على التخصصات الأخرى.

ويعكس هذا الإنجاز جهود الجامعة نحو تحقيق قفزات نوعية في البحث العلمي تساهم في تعزيز سمعتها عالمياً كجامعة بحثية شاملة من خلال مخرجات بحثية رصينة، كما يعكس هذا الإنجاز نوعية ومتانة البنية التحتية والممكنات التي تساعد أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة على التميز البحثي.