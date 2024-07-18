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علوم الدار

18 يوليو.. "يوم عهد الاتحاد"

18 يوليو.. "يوم عهد الاتحاد"
18 يوليو 2024 12:37

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد».. وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام «وثيقة الاتحاد» ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأتت المبادرة الأولى لقيام الاتحاد في الثامن عشر من فبراير سنة 1968 عندما عقد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، اجتماعاً مع أخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، في منطقة السمحة الواقعة بين أبوظبي ودبي، تم خلاله إعلان الاتحاد ليضم إمارتي أبوظبي ودبي كبداية لاتحاد أكبر وأشمل.

وفي الثامن عشر من يوليو سنة 1971 اجتمع حكام الإمارات العربية السبع لإجراء مباحثات تستهدف إيجاد شكل متين للتعاون فيما بينهم تحقيقاً لمعنى التكامل، وبحثاً عن الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وتوصل حكام الإمارات إلى قرار تاريخي، وتم التوقيع على وثيقة قيام دولة اتحادية باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقق حلم زايد بتوحد الإمارات السبع، التي انطلقت لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول محلياً وعالمياً.

  • 18 يوليو..

وفي الثاني من ديسمبر 1971م، اجتمع حكام الإمارات، وتمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة. وصدر عن هذا الاجتماع البيان التاريخي الذي جاء فيه: «يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير».

وتقديراً لجهوده ودوره القيادي وحنكته، اختار أصحاب السمو حكام الإمارات، الشيخ زايد لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك أول رئيس للدولة.

 

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الاتحاد
الإمارات
الشيخ زايد
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