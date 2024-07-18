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علوم الدار

شرطة أم القيوين تضبط شخصين أخفيا مواد مخدرة في منطقة صحراوية

شرطة أم القيوين
18 يوليو 2024 13:00

تمكن قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط متهمين قاما بدفن كمية من المواد المخدرة في منطقة صحراوية ضمن منطقة الاختصاص، وإحالتهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
جاء ذلك بعد ورود معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن الاشتباه بشخصين قاما بجلب مواد مخدرة وإخفاءها في منطقة صحراوية تابعة لمنطقة اختصاص القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وعليه شُكل فريق عمل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، وبعد البحث والتحري جرى تحديد هوية المتورطين في العملية، والقبض عليهما وضبط المواد المخدرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المترتبة عليها.
وأكد المقدم جمال سعيد الكتبي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن رجال مكافحة المخدرات يتمتعون بجاهزية عالية تمكنهم من ردع أصحاب النفوس الضعيفة من تجار ومروجي المخدرات، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في التصدي لمروجي هذه الآفة، وذلك بإبلاغ الجهات المختصة في حال رصدهم أية حالة يشتبهون فيها عبر الاتصال على خدمة مكافح (80044) أو على البريد الإلكتروني (mukafeh@moi.gov.ae)، والمساهمة في حماية شبابنا من الوقوع فريسة في براثن عصابات المخدرات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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