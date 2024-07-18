"المدينة المستدامة – جزيرة ياس" تحصد أعلى تقييم للتصميم الحضري المستدام

حصلت المدينة المستدامة – جزيرة ياس على تصنيف "5 لآلئ"، وهو التقييم الأعلى ضمن نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الذي وضعه برنامج استدامة، ويمثل ذلك شهادةً على التزام المشروع بتطبيق معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وتم تطوير هذا التصنيف بالشراكة مع شركة الدار العقارية "الدار" وشركة سي القابضة، وهو يضع معايير ريادية جديدة في مجال التنمية المستدامة.

ويُعد نظام تقييم المباني الخضراء الذي يمنحه مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أعلى تصنيف متاح في إطار نظام تقييم الفلل السكنية بدرجات اللؤلؤ، ويشكل التقييم مؤشراً على التميز في التنمية المستدامة، حيث يراعي التصاميم المتطورة للمباني الموفرة للطاقة، واتباع تدابير الحفاظ على المياه، ودمج المساحات الخضراء والمسارات الصديقة للمشاة، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، والتركيز الكبير على تعزيز جودة البيئة ورفاه المجتمع.

وسيتم تشغيل منازل المدينة المستدامة - جزيرة ياس بالطاقة الشمسية من الألواح المثبتة على المباني السكنية ومواقف السيارات، ما يوفر على سكان المدينة توفير نحو 50 في المائة في فواتير الطاقة ، وروعي في تصميم المدينة تعزيز كفاءة الطاقة والمياه، إلى جانب التشجيع على الزراعة المجتمعية في القباب الخضراء والمنطقة الزراعية المركزية الممتدة على طول المدينة فضلا عن توفر عربات جولف الكهربائية ودراجات هوائية تعمل بالبطاريات لتحفيز السكان على المشي والتنقل بسهولة وأمان.

وسيكون مجتمع المدينة متوافقاً تماماً مع النظام البيئي الأوسع لجزيرة ياس، والذي يوفر للسكان القرب من المساحات الطبيعية الهادئة والمؤسسات التعليمية الرائدة، ووجهات التسوق، والترفيه، والتسلية.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة "الدار": "تقدم المدينة المستدامة - جزيرة ياس معياراً لبناء مجتمعات مستدامة في دولة الإمارات ، وهي كذلك شهادة على التزامنا وشركائنا بالتنمية المستدامة ".

وأضاف :" دعماً لهدف شركة الدار الطموح المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، لا شك في أن المشروع يوفر منهجيةً لمستقبل المدن المستدامة، ويدعم الطلب المتزايد، ويلبي توقعات عملائنا في توفير مشاريع ووجهات معيشة صديقة للبيئة وتمتاز بالوعي الاجتماعي بخصوص الحفاظ على نظافة البيئة لضمان حياة أفضل".

من جانبها، قالت مروة نحلاوي؛ المدير العام لشركة دايموند ديفلوبرز، المتخصصة بتصميم وتخطيط المدن المستدامة، والتابعة لشركة سي القابضة: "تصميم المدينة المستدامة يضمن تحقيق أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية من خلال تطوير مجتمع متكامل للعيش والعمل والازدهار يركز على تقليل الانبعاثات ويعزز جودة الحياة".

وأضافت : “نجاحنا في اعتماد معايير "استدامة" يتوافق مع أهداف دولة الإمارات المتطلعة إلى بلوغ حيادية المناخ بحلول العام 2050، كما يؤكد هذا التقدير على التزامنا بالتصاميم المبتكرة والممارسات المستدامة والتي تتماشى مع تطلعات شركة سي القابضة لتعميم مفهوم المدينة المستدامة عالمياً ”.

وأوضحت نحلاوي أن هذا المجتمع يعد ثالث مشروع تطويري لعلامة "المدينة المستدامة" في دولة الإمارات ويؤكد هذا التكريم المرموق والاهتمام البيئي في المشروع على التزام شركة سي القابضة بقيادة الجهود والمبادرات للوصول لمستقبل صافي صفري الانبعاثات من خلال تصميم البنية التحتية والمدن المستدامة والاستثمار فيها وبنائها.