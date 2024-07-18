محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المُجتمعيّة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (32) لسنة 2024، بتشكيل مجلس أمناء "مؤسسة دبي للمساهمات المُجتمعيّة" برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد.



ويضم مجلس أمناء المؤسسة، وفقاً لنص القرار، كلاً من أحمد درويش المهيري، نائباً للرئيس، والأعضاء: علي محمد المطوّع، وعمر حمد بوشهاب، ومحمد عبدالرزاق البستكي، و د. أمينة عبدالواحد الرستماني، وصالح عبدالله لوتاه. ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. يُذكر أن "مُؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية" تهدف إلى ترسيخ روح التكافل بين أفراد المجتمع، والمُساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، وتأكيد اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33"، ويتفق مع نهج دبي الداعي إلى تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية. كذلك تهدف المؤسسة إلى تشجيع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوحيد جهودها في دعم الحالات الإنسانية في دبي، علاوة على توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، وتوجيهه لما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.