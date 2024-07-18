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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل السفير التركي

منصور بن زايد يستقبل السفير التركي
18 يوليو 2024 15:59

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الوطن اليوم، سعادة توغاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

 جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

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وأكد سموه، خلال اللقاء، متانة العلاقات القائمة بين الإمارات وتركيا وشعبيهما الصديقين بتوجيهات ودعم قيادتي البلدين ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
تركيا
الإمارات
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