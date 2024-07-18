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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية كرواتيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير خارجية كرواتيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين
18 يوليو 2024 16:46

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في القطاعات كافة.

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وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً أهمية العمل المشترك من أجل استثمار الفرص المتاحة لتعزيزها والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية بما يدعم أهداف البلدين التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

المصدر: وام
الإمارات
كرواتيا
عبدالله بن زايد
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