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علوم الدار

محمد بن راشد: مسيرة التحديث مستمرة والتطوير والتغيير لن يتوقف

محمد بن راشد: مسيرة التحديث مستمرة والتطوير والتغيير لن يتوقف
18 يوليو 2024 19:12

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أن مسيرة التحديث مستمرة والتطوير والتغيير لن يتوقف.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة "حفظه الله" أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد في دولة الإمارات. مسيرة التحديث مستمرة.. التطوير والتغيير لن يتوقف.. راية الوطن ستبقى عالية خفاقة من جيل إلى جيل.. وقادم دولتنا أعظم وأجمل بإذن الله. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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