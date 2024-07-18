الخميس 18 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنمي مهارات «إعلامي المستقبل»

«التنمية الأسرية» تنمي مهارات «إعلامي المستقبل»
18 يوليو 2024 19:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نجدد فيها العهد والولاء
نهيان بن مبارك: يوم عهد الاتحاد شاهد على ميلاد وطن التسامح والأخوة الإنسانية والنهضة والسلام

تطلق مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات البرنامج التدريبي لمبادرة «إعلامي المستقبل» في مختلف مناطق الإمارة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، في إطار حرصها على احتضان المواهب الإعلامية، وإدماج الأبناء الموهوبين في المجتمع واستثمار مهاراتهم في سبيل خدمتهم وأسرهم ومجتمعهم.
وقد نظمت «التنمية الأسرية» عدداً من الفعاليات الاجتماعية والإعلامية في مدينة العين على مدى يومين، قدمها أعضاء مبادرة إعلامي المستقبل، بحضور أكثر من 30 طفلاً وطفلة، منها الفعالية التوعوية «جودة الحياة الرقمية»، التي هدفت إلى تعزيز أهمية إدارة الوقت، وتعزيز القيم الأخلاقية الرقمية، وكيفية الحفاظ على السلامة الرقمية، بالإضافة إلى كيفية تنمية مهارات جودة الحياة الرقمية.
كما قدم أعضاء مبادرة «إعلامي المستقبل» فعالية «لنقرأ معاً»، وذلك لتعزيز أهمية القراءة لدى إخوتهم وأخواتهم المشاركين، وكيفية إخراج جيل يجيد القراءة، وتعزيز أهمية الحفاظ على لغتنا العربية لدى الأبناء، واستعراض أثر القراءة على حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى سرد القصص وترجمتها إلى مسرح استعراضي من تأليف الأطفال والشباب المشاركين في الفعالية.
كما تقدم فاطمة راشد الظنحاني، محرر صحفي في المؤسسة ومسؤولة مبادرة «إعلامي المستقبل»، عدداً من الدورات والورش الإعلامية التي تركز على تنمية المهارات الذاتية في التقديم والإلقاء والتمثيل، بالإضافة إلى كيفية تحويل القصة أو الرواية إلى سيناريو لمشهد توعوي اجتماعي مؤثر، من خلال البرنامج التدريبي منها ورش: «الظهور والتأثير، كتابة السيناريو، والمسرح الاستعراضي».
وقالت الظنحاني: «إن تنمية المهارات الذاتية الإعلامية أهم أهداف المبادرة، حيث يركز البرنامج هذا العام على تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التأثير والإقناع، وأساسيات كتابة السيناريو، وكيفية كتابة سيناريو العمل المسرحي، والتعريف بمعنى المسرح المغناه أو الاستعراضي، وأثر الكلمات المغناه على العرض، والصوت وتأثيره على المسرح الاستعراضي، بالإضافة إلى فن التمثيل والتطبيقات العملية».
وأضافت: «تستضيف المؤسسة من خلال البرنامج التدريبي، المصور منصور المنصوري، لتقديم دورة «فنيات تصوير المشاهد ذات الأثر»، التي تركز على أهم المحاور والجوانب الفنية للتصوير، وكيفية اختيار الإضاءة المناسبة، والتعرف على أهم زوايا التصوير وأكثرها جاذبية، والتعرف على أحدث التقنيات الخاصة بالتصوير، بالإضافة إلى التصوير الحي والتطبيقات العملية.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال مبادرة «إعلامي المستقبل»، إلى تشجيع الأطفال على تنمية المهارات الإعلامية المختلفة، وتسليط الضوء على مواهبهم وتشجيعهم على تنميتها وتطويرها، وتوفير بيئة آمنة للتعبير والإلقاء الإبداعي، بالإضافة إلى إشراك أصحاب الهمم في التعبير وإظهار مواهبهم الملهمة.

مؤسسة التنمية الأسرية
العين
الظفرة
الإمارات
إعلامي المستقبل
آخر الأخبار
مانشستر سيتي يتعاقد مع «الجناح البرازيلي»
الرياضة
مانشستر سيتي يتعاقد مع «الجناح البرازيلي»
اليوم 22:02
موتا: أريد يوفنتوس سعيداً وفخوراً كل مباراة!
الرياضة
موتا: أريد يوفنتوس سعيداً وفخوراً كل مباراة!
اليوم 21:58
حمدان بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نجدد فيها العهد والولاء
علوم الدار
حمدان بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نجدد فيها العهد والولاء
اليوم 21:29
نجل إبراهيموفيتش يوقع عقداً احترافياً مع ميلان
الرياضة
نجل إبراهيموفيتش يوقع عقداً احترافياً مع ميلان
اليوم 21:13
ليون يضم ميكاوتادزي
الرياضة
ليون يضم ميكاوتادزي
اليوم 21:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©