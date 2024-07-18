الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صحة أبوظبي»: قبول 505 متدربين في برامج التعليم الطبي

«صحة أبوظبي»: قبول 505 متدربين في برامج التعليم الطبي
19 يوليو 2024 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: راية الإمارات خفاقة ووحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا
صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن قبول 505 متدربين من أصل 1,711 تقدموا للمشاركة في برامج الدائرة للتعليم الطبي، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 10% سواء في عدد الطلبات المقدمة أو المشاركين مقارنة بعام 2023.
وكانت برامج التعليم الطبي، والتي تشمل برامج الامتياز، والإقامة والزمالة في تخصصات طبية عدّة، مثل الطب العام وطب الأسنان والصيدلة، قد استقطبت اهتماماً غير مسبوق من مواطنين وغير مواطنين على حد سواء، تقديراً لمكانة أبوظبي الرائدة في مشهد الرعاية الصحية العالمي.
وتم قبول جميع المواطنين الإماراتيين المتقدمين إلى هذه البرامج والذين بلغ عددهم 294 متدرباً، وهو ما يتجاوز عدد المشاركين غير المواطنين في البرامج لأول مرة منذ إطلاقها في عام 2010.
ويشكل الخريجون الإماراتيون 75% من إجمالي عدد المشاركين في برامج الإقامة الطبية، و62% من المشاركين في برامج الزمالة.
وتؤكد الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات وارتفاع معدل القبول للمواطنين الإماراتيين التزام دائرة الصحة بأهداف التوطين الوطنية، وبناء قوى عاملة محلية قوية في مجال الرعاية الصحية.
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «يسعدنا أن نرى هذا الاهتمام المتزايد ببرامج التعليم الطبي التي نقدمها، كما يشير هذا الإنجاز إلى المنشآت المتطورة التي تقدم الخدمات الصحية في جميع أنحاء أبوظبي، ودورها كمحفز لتقديم فرص تدريب عالمية المستوى وإعداد خريجي تخصصات الطب بشكل أفضل لقيادة مستقبل الرعاية الصحية. ونحن نهدف من خلال برامجنا المتميزة هذه إلى إبراز قدرات منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة على صعيد عالمي».
توفر برامج التعليم الطبي حالياً 44 تخصصاً مختلفاً، بما في ذلك برامج الزمالة المضافة حديثاً في تخصص طب الحالات الحرجة وطب المسنين، وبرنامج الإقامة الطبية في جراحة المسالك البولية، وثلاثة برامج تدريب في طب الأسنان.
وتشمل تخصصات برامج التعليم الطبي الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والطب الباطني، وطب الأسرة، وطب الطوارئ، والتخدير، وطب العيون، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والطب النفسي، والأمراض الجلدية، والمسالك البولية والأشعة، وطب الأسنان والصيدلة.
ويتولى قيادة كل برنامج من هذه البرامج خبراء متخصصون في أحدث المنشآت الطبية في أبوظبي، مما يخلق منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات.

دائرة الصحة
الإمارات
دائرة الصحة أبوظبي
دائرة الصحة في أبوظبي
التعليم الطبي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يواصل العمل رغم «أعراض خفيفة لكوفيد»
19 يوليو 2024
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
19 يوليو 2024
أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصومال: عقوبات على قادة من «الشباب» الإرهابية
19 يوليو 2024
مستوطنة إسرائيلية أقيمت على أراضٍ محتلة بالضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكنيست» يتبنى قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية
19 يوليو 2024
سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يؤكد أهمية نقل مقار الوكالات الدولية إلى عدن
19 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©