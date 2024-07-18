«صحة أبوظبي»: قبول 505 متدربين في برامج التعليم الطبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن قبول 505 متدربين من أصل 1,711 تقدموا للمشاركة في برامج الدائرة للتعليم الطبي، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 10% سواء في عدد الطلبات المقدمة أو المشاركين مقارنة بعام 2023.

وكانت برامج التعليم الطبي، والتي تشمل برامج الامتياز، والإقامة والزمالة في تخصصات طبية عدّة، مثل الطب العام وطب الأسنان والصيدلة، قد استقطبت اهتماماً غير مسبوق من مواطنين وغير مواطنين على حد سواء، تقديراً لمكانة أبوظبي الرائدة في مشهد الرعاية الصحية العالمي.

وتم قبول جميع المواطنين الإماراتيين المتقدمين إلى هذه البرامج والذين بلغ عددهم 294 متدرباً، وهو ما يتجاوز عدد المشاركين غير المواطنين في البرامج لأول مرة منذ إطلاقها في عام 2010.

ويشكل الخريجون الإماراتيون 75% من إجمالي عدد المشاركين في برامج الإقامة الطبية، و62% من المشاركين في برامج الزمالة.

وتؤكد الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات وارتفاع معدل القبول للمواطنين الإماراتيين التزام دائرة الصحة بأهداف التوطين الوطنية، وبناء قوى عاملة محلية قوية في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «يسعدنا أن نرى هذا الاهتمام المتزايد ببرامج التعليم الطبي التي نقدمها، كما يشير هذا الإنجاز إلى المنشآت المتطورة التي تقدم الخدمات الصحية في جميع أنحاء أبوظبي، ودورها كمحفز لتقديم فرص تدريب عالمية المستوى وإعداد خريجي تخصصات الطب بشكل أفضل لقيادة مستقبل الرعاية الصحية. ونحن نهدف من خلال برامجنا المتميزة هذه إلى إبراز قدرات منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة على صعيد عالمي».

توفر برامج التعليم الطبي حالياً 44 تخصصاً مختلفاً، بما في ذلك برامج الزمالة المضافة حديثاً في تخصص طب الحالات الحرجة وطب المسنين، وبرنامج الإقامة الطبية في جراحة المسالك البولية، وثلاثة برامج تدريب في طب الأسنان.

وتشمل تخصصات برامج التعليم الطبي الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والطب الباطني، وطب الأسرة، وطب الطوارئ، والتخدير، وطب العيون، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والطب النفسي، والأمراض الجلدية، والمسالك البولية والأشعة، وطب الأسنان والصيدلة.

ويتولى قيادة كل برنامج من هذه البرامج خبراء متخصصون في أحدث المنشآت الطبية في أبوظبي، مما يخلق منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات.