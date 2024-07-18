«الاتحاد» و«تريندز» يبحثان آفاق التعاون مع «إندبيندنت أون لاين»

كيب تاون (الاتحاد)

اطلع وفد من مركز الاتحاد للأخبار ومركز تريندز للبحوث والاستشارات على تجربة مجموعة «إندبيندنت أون لاين» التي تُصدر 14 صحيفة يومية وعدداً من المجلات في جنوب أفريقيا وبحثوا معها آفاق التعاون.

واطلع الوفد الذي ترأسه الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، على تجربة المجموعة والتي تصدر صحيفة Cape Argus وهي من أقدم الصحف الصادرة في جنوب أفريقيا منذ عام 1857، بالإضافة لصحيفة Cape Times التي تصدر منذ عام 1876.

وجاءت الزيارة على هامش الجولة البحثية العلمية في جنوب أفريقيا التي ينفذها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة الإعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار.

وقدّم الدكتور حمد الكعبي شرحاً وافياً عن جهود مركز الاتحاد للأخبار في صناعة محتوى إعلامي وطني محترف ومتوازن. ولفت إلى جهود مركز الاتحاد للأخبار في تطويع أحدث التقنيات للتفاعل مع الجمهور وإيصال المحتوى المحترف.

واطلع الوفد على آلية عمل غرفة الأخبار في المجموعة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التعامل مع الأخبار منذ تلقيها، مروراً بتهيئتها للنشر. كما جرى الاطلاع على مطبوعات ومجلات عديدة تقوم الصحيفة بإصدارها، وكيف تقوم المجموعة بتطويع التقنيات الحديثة لإيصال الأخبار للجمهور.

من جانب آخر، استعرض الدكتور محمد العلي أهداف الجولة البحثية التي شملت الافتتاح الرسمي لمكتب تريندز الفعلي في كيب تاون، وتنظيم الفعالية الأولى ضمن «سلسلة تريندز للموائد المستديرة العالمية - الشرق الأوسط وأفريقيا»، بمشاركة وحضور ممثلي أهم مراكز البحث في الشرق الأوسط وأفريقيا، لعرض ومناقشة الشؤون والمواضيع التي تهم مراكز الفكر في المنطقتين.

وأكد الدكتور العلي اهتمام تريندز بالتعاون مع الصحيفة لنشر الأبحاث والدراسات التي يجريها تريندز وباحثوه.