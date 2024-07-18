افتتاح تقاطعات بإشارات ضوئية في الباهية ومدينة الرياض

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن «أبوظبي للتنقل» عن تفعيل تقاطع بإشارة ضوئية جديدة في شارع الباهية في المنطقة المحاذية لحديقة الباهية وديرفيلد مول، بالإضافة إلى تفعيل تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة على شارع العازي وشارع الغضى في مدينة الرياض.

ويأتي افتتاح الإشارات الضوئية الجديدة في إطار خطة تحسين الكفاءة المرورية بالتقاطعات في المناطق المستهدفة، بما يحقق الانسيابية المرورية المطلوبة والارتقاء بمستويات الأمن والسلامة لمرتادي الطرق سواء على صعيد السيارات أو المشاة على حد سواء، كما يسهم تشغيل الإشارات المرورية الجديدة في تحقيق تدفق مروري منتظم ويشكل معبراً آمناً في المدينة.

وأوضح «أبوظبي للتنقل» أن هذه الأعمال تعتبر جزءاً من مشروع تطوير المنطقتين، وتعزيزاً لجهود دائرة البلديات والنقل الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة وتسهيل حركة المرور، والارتقاء بمعايير الأمن والسلامة لمستخدمي طرقات المدينة.

وتسهم مشاريع الطرق والبنية التحتية التي ينفذها «أبوظبي للتنقل» في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الربط بين مناطق الإمارة ذاتها والمناطق الاقتصادية، وزيادة الانسيابية في الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات، وتوفير حلول مرورية جديدة الأمر الذي يسهم في إرساء منظومة نقل متكاملة مستدامة تلبي تطلعات المتعاملين.

تأتي المشاريع في إطار رؤية «أبوظبي للتنقل» الرامية إلى إرساء قطاع نقل متكامل ومستدام لحياة أفضل في إمارة أبوظبي، وضمن الجهود المبذولة لتلبية متطلبات خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي من خلال إرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة تتمتع ببنية تحتية عالية الجودة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتواكب النمو السكاني والتطور العمراني وترسخ أركان التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة بأبعادها الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، بحيث توفر أفضل خدمات النقل والتنقل لأفراد المجتمع وتسهم في تحقيق السعادة والرفاهية لهم.