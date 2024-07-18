اليوم.. استلام مشاركات «الشيشي» وإعلان نتائج فواكه الدار في «ليوا للرطب»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تبدأ اليوم لجان التحكيم استلام مشاركات المزارعين الراغبين في خوض منافسات الشيشي ضمن مزاينة الرطب في مهرجان ليوا، والتي يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من المزارعين نظراً لما يتمتع به صنف الشيشي من شهرة وانتشار في منطقة الظفرة والعين على أن تبدأ لجان التحكيم في فرز وتحكيم الأعمال المشاركة وفق الاشتراطات العامة والفنية التي حددتها اللجنة المنظمة للفئات المشاركة في المسابقة.

وحددت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين في المراكز 15 الأولى في المسابقة، حيث يحصل الفائز على المركز الأول على 100 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 75 ألف درهم.

والشيشي هو أحد أنواع الرطب التي تتميز بنكهتها التي تتراوح ما بين الحلوة والحامضة، ويكون شكل ثمرتها متجعداً أسطواني طويلاً، ولونها بني غامق، وعند تناولها يمكن ملاحظة حلاوتها التي تؤدي إلى جفاف الفم، وكبقية أنواع التمور، فإنها تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن المختلفة.

ويحتوي الشيشي كبقية أنواع التمور على نسب مرتفعة من الألياف، حيث يحتوي 100 غرام من التمر على 7 غرامات من الألياف تقريباً، وتأتي أهمية الألياف في أنها تساعد على التخفيف من المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي، كالإمساك، وذلك من خلال تحفيزها لحركة الأمعاء الطبيعية، وتحسين قوام البراز، مما يسهل من عملية.



فواكه الدار والتين

في الوقت ذاته تعلن اللجنة المنظمة مساء اليوم «الجمعة» أسماء الفائزين في مسابقتي فواكه الدار والتين فور انتهاء لجان التحكيم من عمليات الفرز والتحكيم وإعلان المراكز 10 الأولى في مسابقة التين بفئتيها الأحمر والأصفر، كما سيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة الأوائل في مسابقة سلة فواكه الدار.



نتائج المانجو

شهدت منافسات مسابقة المانجو بفئتها المحلي والمنوع إقبالاً كبيراً من المزارعين الذين حرصوا على المشاركة في المسابقة وفقاً للاشتراطات والمعايير التي حددتها اللجنة المنظمة في الدورة 20، حيث تعتبر المانجو من الفواكه المحببة لدى الكثير من المزارعين الذين يحرصون على زراعتها والاهتمام بها والعناية بها.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن رصد 234 ألف درهم جوائز قيمة للفائزين الـ 20 في المسابقة بمعدل 10 فائزين في فئة المحلي بمجموع جوائز 117 ألف درهم و10 فائزين في فئة المنوع بمجموع 117 ألف درهم.



لجنة التحكيم

وكانت لجنة التحكيم قد استقبلت مشاركات عديدة من مختلف أنحاء الدولة وفق المعايير المحددة قبل انطلاق المهرجان، والتي تتضمن أن يكون من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2024. وأن يكون المانجو من محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، وينبغي عند التسجيل والمشاركة إبراز مستندات ملكية الأرض الزراعية أو المنزل، ويحق لكل فرد المشاركة في فئتَين فقط في مسابقة الفواكه على أن تخضع المزارع والمنازل الفائزة بالمراتب الأولى في المسابقة للكشف والتدقيق من قبَل لجنة التحكيم.



الاشتراطات

كما حرصت اللجنة المنظمة على الزام المشارك بمجموعة من الاشتراطات التي تضمن زيادة الوعي لدى المزارع بالجوانب الفنية في إنتاج مزرعته، وضرورة الاهتمام بها والتقيد بها خلال المشاركة ومنها خلو المحاصيل من الإصابات، وأن يكون خالياً من أيّة عيوب ظاهرة كما يجب أن يكون الحجم مناسباً وألا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وأن يقدّم المحصول المراد المشاركة به في كل فئات المسابقة في «مخرافة» كما يجب أن يكون وزن المنتَج المشارك 10 كلغ.



المانجو المحلي

أسفرت مسابقات المانجو المحلي عن فوز أحمد محمد الرميثي بالمركز الأول في فئة المانجو المحلي، بينما جاء في المركز الثاني منيرة علي خميس النعيمي وفي المركز الثالث سعيد علي عبيد الحفيتي وفي المركز الرابع عفراء سيف صقر المنصوري وفي المركز الخامس سالم حزيم المنصوري وفي المركز السادس هلال محمد المنصوري وفي المركز السابع طالب سالم الشهباري وفي المركز الثامن شيخة سيف المزروعي وفي المركز التاسع راشد محمد المزروعي وفي المركز العاشر فاطمة جمعة الياسي.



المانجو المنوع

بينما أسفرت منافسات المانجو المنوع عن فوز هلال محمد المنصوري وفي المركز الثاني محمد حمد الكلباني وفي المركز الثالث سعيد مبارك المزروعي وفي المركز الرابع فاطمة خميس المزروعي وفي المركز الخامس علي عتيق الهاملي وفي المركز السادس محمد مطر الفلاحي وفي المركز السابع راشد خلفان المزروعي وفي المركز الثامن سعيد علي عبيد الحفيتي وفي المركز التاسع أحمد محمد الرميثي وفي المركز العاشر عبدالله علي المزروعي.



بلدية الظفرة

تشارك بلدية منطقة الظفرة في مهرجان ليوا للرطب عبر منصة للبلدية ومجلس التواجد البلدي في المهرجان لاستقبال كبار الشخصيات والزوار والتعريف بالخدمات التي تقدمها البلدية لتحقيق رضا وسعادة المجتمع، ويتم تنظيم جلسات مع كبار المواطنين والمواطنات لعرض قصص وحكايات الماضي الجميل والحياة في ليوا للأجداد والمؤسسين، وذلك بهدف تعزيز دور كبار المواطنين وتفعيل التواصل بين الأجيال وتعريفهم بالماضي العريق.

وقد أعد فريق التواجد برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات المتنوعة طيلة فترة المهرجان يتم خلالها توزيع جوائز قيمة وهدايا على الجمهور والمشاركين في المسابقات للمساهمة في المحافظة على التراث الإماراتي العريق واستمرارية التقاليد المتوارثة في منطقة الظفرة، وإحياء ماضينا الجميل وثقافتنا العريقة بما تحمله من قيم نبيلة وعادات وتقاليد.