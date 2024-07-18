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وسائل الإعلام الإندونيسية: مذكرات التفاهم مع الإمارات تدعم علاقات البلدين

وسائل الإعلام الإندونيسية: مذكرات التفاهم مع الإمارات تدعم علاقات البلدين
19 يوليو 2024 02:04

أبوظبي (وام)

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أبرزت وسائل الإعلام الإندونيسية الزيارة التي قام بها فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا لدولة الإمارات ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدة في هذا الصدد على قوة العلاقات بين البلدين، وأن دولة الإمارات واحدة من أهم شركاء إندونيسيا في الشرق الأوسط.
وأجمعت وسائل الإعلام الإندونيسية على أهمية مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين دولة الإمارات وإندونيسيا، التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الثنائي.
وأفردت وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا» مساحات واسعة لتغطية الزيارة ولقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في قصر الحصن، مؤكدة أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأعقبه التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تدعم العلاقات بين البلدين في مجالات السياحة والاقتصاد والطاقة.

الدعم الاستثماري 
وأكد موقع ريبابليكا أهمية المحادثات التي شهدها قصر الحصن، حيث تناولت العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام البلدين بالتعاون المناخي والطاقة النظيفة.
وقال الموقع، إن فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا حرص على الإعراب عن تقديره للدعم الاستثماري الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة في سيراتا، التي تم تطويرها بما يصل إلى 500 ميجاوات.

أبحاث المانجروف
وأضاف أن الرئيس جوكو ويدودو رحب بوضع حجر الأساس لمركز أبحاث المانجروف في بالي والتعاون في إنشاء محطة للطاقة النووية بين البلدين.
وأكد موقع «بالي بوست» أن اللقاء الذي جمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا استهدف بحث سبل دفع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.
وأشار الموقع إلى تأكيد وريتنو مارسودي وزيرة الشؤون الخارجية في إندونيسيا إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أهم شركاء إندونيسيا في الشرق الأوسط.

وسام زايد
تناول موقع «ريبيتا ساتو» حصول فخامة الرئيس جوكو ويدودو على أعلى وسام مدني (وسام زايد) من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً لجهود الرئيس الإندونيسي لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين وزيادة التعاون الثنائي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات.
وركز الموقع على تصريحات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من أن منح وسام زايد للرئيس جوكو ويدودو هو شهادة على تقديره الشخصي للجهود القيمة التي بذلها لتعزيز العلاقة بين دولة الإمارات وإندونيسيا.
ونقل الموقع عن الرئيس الإندونيسي التأكيد على اعتزازه بالحصول على الوسام، وأن الوسام يعكس العلاقة المميزة بين البلدين، علاوة على ذلك، يحمل الوسام اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الشخصية الملهمة العالمية ذات الإرث الخالد من القيم الإنسانية.

جوكو ويدودو
وسائل الإعلام الإندونيسية
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