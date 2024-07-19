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مواطنون: «يوم عهد الاتحاد» ذكرى خالدة يتوارثها الأبناء

مواطنون: «يوم عهد الاتحاد» ذكرى خالدة يتوارثها الأبناء
20 يوليو 2024 01:27

سعيد أحمد (أبوظبي) 

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أكد عدد من المواطنين من مختلف مناطق الدولة، أن الاحتفاء باليوم التاريخي لتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، يعد فخراً واعتزازاً للجميع، وهي مناسبة تضاف إلى المناسبات الوطنية، وستظل ذكرى خالدة يتوارثها الأبناء والأجيال المقبلة، مؤكدين أن هذا اليوم كان بداية انطلاقة للمستقبل والإنجازات، التي لا تزال مستمرة بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات.
وأضاف المواطنون، أن 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد» سيكون يوماً تاريخياً، ليتذكر الجميع الخطوات التي سبقت الإعلان عن قيام الاتحاد، والجهود التي بذلها الآباء المؤسسون، حيث رسمت هذه اللحظة تاريخ الوطن، ومسيرة العطاء والتضحيات والإرادة القوية، وكانت نقطة تحول سريعة في كافة المجالات، حيث أبهرت العالم خلال السنوات الماضية، وسيظل الشعب في خدمة الوطن والقيادة والمساهمة برفع راية الوطن في كل المحافل.
وقال أحمد عبيد الطنيجي: إن «يوم عهد الاتحاد» بداية مسيرة النجاح والتطور، فقد شهد هذا اليوم خطوات تأسيس الاتحاد، وهي رؤية وفكرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحققت بجهود القادة المؤسسين، لافتاً إلى أن مثل هذا اليوم التاريخي يجب أن يظل يعيد ذكراه كل عام، ليحتفي به المواطنون ويفتخرون ويعتزون بما حققه الاتحاد.
وقال عبدالله سيف الحساوي: إن 18 يوليو مناسبة تضاف إلى المناسبات الوطنية التي نفتخر ونعتز بها، وتعكس الدور الكبير الذي لعبه الآباء المؤسسون في وضع اللبنات الأساسية لقيام الاتحاد، ودورهم العظيم في وجود دولة الإمارات في الوقت الحالي بين دول العالم المتقدمة، لافتاً إلى أن «يوم عهد الاتحاد» سيظل ذكرى لا تنسى، تعيد إنجازات ومكتسبات المؤسسين، 
وقال عادل المندوس: إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد» هو بمثابة فخر واعتزاز لجميع المواطنين، ويوم يستذكر فيه الكل بإنجازات الآباء المؤسسين، ودورهم في قيام الاتحاد، وتأسيس دولة قوية، أصبحت من أفضل دول العالم، لافتاً إلى إن هذه المناسبة تحمل الكثير من المعاني الوطنية والمكتسبات العظيمة.
وقال نبيل محمد الملا: إن 18 يوليو هو يوم تاريخي، بدأت فيه خطوات تأسيس الاتحاد، قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إخوانه الحكام، لافتاً إلى إن الإعلان عن «يوم عهد الاتحاد»، جاء في وقته ليتذكر الأبناء والأجيال المقبلة إنجازات ومكتسبات الآباء المؤسسين، وما قدموه من تضحيات حتى أصبحت الإمارات من الدول المتقدمة، يعيش فيها الجميع برفاهية وحياة كريمة وتسامح.
وأكد سعود الظنحاني: أن «يوم عهد الاتحاد» هو فخر واعتزاز لجميع المواطنين، لما يحمله هذا اليوم من خطوات عظيمة بدأت على أيدي القادة المؤسسين، وحققت إنجازات كبيرة شملت كافة المجالات والقطاعات في الدولة، وأصبحت الإمارات من أعظم الدول في العالم، مؤكداً أن هذا اليوم سيظل ذكرى خالدة يتوارثها الأبناء والأجيال المقبلة.
وقال علي زيد بن علوان الحبسي: إن 18 يوليو يعيد لنا ذكريات الخطوات والمراحل التي سبقت الإعلان عن الاتحاد، لتبقى في الذاكرة ما تحقق وما تم الاتفاق عليه الآباء المؤسسون، لافتاً إلى أن قيام الاتحاد لم يكن سهلاً، بل كانت هناك تحديات وصعاب، استطاع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن يتجاوزها ويجمع القادة المؤسسين والشعب على يد واحدة وراية واحدة، ومن ذلك اليوم انطلقت الإمارات بكل قوة وعزيمة إلى القمة، ونحن نفتخر بهذا الإنجاز وبتخليد ذكرى هذا اليوم.
وأشار خالد وليد البلوشي إلى إن «يوم عهد الاتحاد» هو يوم يستذكر فيه الجميع ما جاء في اجتماع حكام الإمارات أثناء توقيع وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا اليوم تحولت فيه الرؤية والفكرة إلى واقع ملموس، ليصبح اليوم وطناً عظيماً، نفتخر ونعتز به، ويستحق منا الحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، والعمل بإخلاص وجهد من أجل نستمر في رفع رايته عالية خفاقة.

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