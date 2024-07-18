مغير الخييلي: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة لتعزيز الهوية الوطنية

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد» احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 ووقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام «وثيقة الاتحاد» ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشكل امتداداً لمسيرة النهضة والتطوير التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال معالي الدكتور مغير الخييلي إن هذه المناسبة تعزز الهوية الوطنية وحماية المكتسبات المتحققة، وتؤكد اللُّحمة الوطنية بين أبناء الوطن، وتدعونا للتأمل في التضحيات الجليلة التي بذلها الآباء المؤسسون، لبناء دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت اليوم مثالاً يحتذى به بين الأمم في الريادة والتميز والنجاح والتمكين في مختلف المجالات.