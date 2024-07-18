علياء المزروعي: «يوم عهد الاتحاد» حجر الأساس واللبنة الأولى لاتحادنا

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي علياء عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، (يوم عهد الاتحاد)، يُمثل محطة وطنية جديدة للاحتفاء بالمسيرة الاستثنائية التي شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث وقّع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، وثيقة الاتحاد ودستور الدولة في مثل هذا اليوم قبل 53 عاماً، ووضعوا حجر الأساس واللبنة الأولى لقيام اتحادنا المبارك».

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات في ظل قيادتنا الرشيدة، ماضية قدماً في ترسيخ مكانتها في مختلف المجالات التنموية، وتعزيز تنافسيتها وجهةً اقتصاديةً رائدةً، ومركزاً دولياً لريادة الأعمال، ومقصداً لأصحاب المشاريع الريادية والمبتكرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرة معاليها إلى أن «يوم عهد الاتحاد» يجدد لدى الشعب الإماراتي مشاعر الفخر والاعتزاز بوطنهم الغالي ومسيرته التنموية الرائدة.