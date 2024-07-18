آمنة الضحاك: «يوم عهد الاتحاد» خطوة رائدة تعمق وحدتنا الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد» خطوة رائدة تعمق وحدتنا الوطنية والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وقلت معاليها: «يوم عهد الاتحاد إضافة مميزة لمناسباتنا الوطنية نفخر خلالها بأسمى القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات. فهذا اليوم، فرصة لنعلم أبناءنا أن دولة الإمارات خرجت إلى النور بفضل رؤية متفردة وحكيمة أدركت أن الاتحاد هو السبيل لصناعة مستقبل باهر للأجيال القادمة».