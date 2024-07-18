محمد الحسيني: «يوم عهد الاتحاد» تاريخ مشرف وذكرى خالدة

أبوظبي (وام)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إن «يوم عهد الاتحاد» يمثل مناسبة نستذكر فيها الخطوات الأولى في مسيرتنا الوطنية، والإنجازات الكبيرة التي حققتها دولتنا في جميع المجالات برؤية قيادتنا الحكيمة.

وأضاف معاليه، في تصريح بمناسبة التوجيه الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»: «نحتفل بتاريخ مشرف وذكرى خالدة في قلوبنا، يوم وقع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات وأعلنوا انطلاقة هذه المسيرة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

ونوّه معالي محمد الحسيني، إلى أن هذا اليوم مناسبة للتأكيد على أهمية تكاتف أبناء الوطن والعمل المشترك لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».