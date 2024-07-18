الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الحسيني: «يوم عهد الاتحاد» تاريخ مشرف وذكرى خالدة

محمد الحسيني
19 يوليو 2024 02:03

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: راية الإمارات خفاقة ووحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا
صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»

قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إن «يوم عهد الاتحاد» يمثل مناسبة نستذكر فيها الخطوات الأولى في مسيرتنا الوطنية، والإنجازات الكبيرة التي حققتها دولتنا في جميع المجالات برؤية قيادتنا الحكيمة.
وأضاف معاليه، في تصريح بمناسبة التوجيه الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»: «نحتفل بتاريخ مشرف وذكرى خالدة في قلوبنا، يوم وقع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات وأعلنوا انطلاقة هذه المسيرة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة».
ونوّه معالي محمد الحسيني، إلى أن هذا اليوم مناسبة للتأكيد على أهمية تكاتف أبناء الوطن والعمل المشترك لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

يوم عهد الاتحاد
محمد الحسيني
الإمارات
اتحاد الإمارات
محمد بن زايد
الشيخ زايد
دستور الإمارات
الدستور الإماراتي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يواصل العمل رغم «أعراض خفيفة لكوفيد»
19 يوليو 2024
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
19 يوليو 2024
أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصومال: عقوبات على قادة من «الشباب» الإرهابية
19 يوليو 2024
مستوطنة إسرائيلية أقيمت على أراضٍ محتلة بالضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكنيست» يتبنى قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية
19 يوليو 2024
سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يؤكد أهمية نقل مقار الوكالات الدولية إلى عدن
19 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©