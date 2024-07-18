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شما المزروعي: «يوم عهد الاتحاد» قيمة وطنية مجتمعية من قيمنا الأصيلة

شما المزروعي
19 يوليو 2024 02:03

دبي (وام)

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قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 18 يوليو كيوم عهد الاتحاد، يمثل قيمة وطنية ومجتمعية تضاف إلى قيمنا الأصيلة، وهذا اليوم ليس مجرد احتفاء بتاريخ، بل هو تجسيد لروح الاتحاد ونهجه الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، الذين غرسوا في نفوسنا حب الوطن والتفاني في خدمته. 
وأضافت معاليها، في كلمة بهذه المناسبة: «هي مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، والتأكيد على وحدتنا وتلاحمنا، كما أنها فرصة لنقل القيم والمبادئ التي أُسِّسَ عليها الاتحاد إلى الأجيال القادمة، ليكونوا على دراية بتاريخهم العريق ويدركوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن والمجتمع».

يوم عهد الاتحاد
شما المزروعي
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