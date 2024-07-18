عبدالله بن طوق: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة نجدد فيها اعتزازنا بالمسيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن «يوم عهد الاتحاد» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مناسبة وطنية تاريخية نجدد فيها اعتزازنا بالمسيرة الرائدة لدولة الإمارات، وتعكس تمسكنا بوحدتنا وتلاحمنا من أجل هذا الوطن الغالي، وترسخ قيم التكاتف والتآخي والتلاحم بين أبناء وبنات الشعب الإماراتي، وتعرِّف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود الوطنية التي بُذلت لتحقيق المكتسبات التي شهدتها دولة الإمارات عبر تاريخها.

وقال معالي بن طوق: «نحتفي في هذه المناسبة الوطنية بذكرى توقيع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، حيث تم إرساء النهج المُشرق الذي سارت عليه الدولة، ونحن نفتخر اليوم بما حققته دولتنا الحبيبة من إنجازات ونجاحات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، ولا سيما في المجال الاقتصادي