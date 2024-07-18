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عبدالرحمن العويس: «يوم عهد الاتحاد» يرسخ لحظة مفصلية لميلاد حلم الاتحاد

عبد الرحمن العويس
19 يوليو 2024 02:03

دبي (وام)

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صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تاريخ 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد»، يمثل مناسبة عظيمة تُخلّد في الذاكرة الوطنية وشاهداً على الرؤية القيادية حين اتحدت إرادة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، لتوقيع وثيقة الاتحاد، ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة والإعلان عن اسم دولتنا.
وأشار إلى أن هذا اليوم التاريخي يرسخ في ذاكرة الوطن لحظة مفصلية شهدت وضع حجر الأساس لميلاد حلم الاتحاد على أرض الواقع، لتترسخ في الذاكرة الوطنية لحظة فارقة في تاريخ الإمارات. ولفت معاليه إلى أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بهذا اليوم العظيم، تعبّر عن حكمة قيادتنا وحرصها على تأصيل قيم الاتحاد في وجدان الأجيال.

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