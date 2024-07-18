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خليفة بن محمد: «يوم عهد الاتحاد» علامة فارقة في تاريخ الوطن

خليفة بن محمد: «يوم عهد الاتحاد» علامة فارقة في تاريخ الوطن
19 يوليو 2024 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

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صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: إن يوم عهد الاتحاد، يأتي تخليداً لذِكرى الإخاء والتضامن والوحدة بين القادة المؤسسين، والذي مهّد للاتحاد التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2 ديسمبر 1971.
وأكد أن هذا اليوم، سيبقى علامة فارقة في تاريخ الوطن، يحكي مسيرة الكِفاح للملحمة البطولية «وثيقة الاتحاد» التي لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلاً، مسيرة أمضاها المؤسسون ورجالاتهم المُخلصون في توطيد أركان الاتحاد، بالإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة والرغبة الأكيدة في دفع مسيرة البناء والتقدم.

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