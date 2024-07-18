الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الدعم لسكان غزة

فلسطينيون يتجمعون في سوق مؤقت بالقرب من خان يونس (أ ف ب)
19 يوليو 2024 02:03

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الكنيست» يتبنى قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية
نتنياهو يرفض إقامة مستشفى ميداني لعلاج أطفال غزة

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
واستمراراً لجهود الإمارات الإغاثية في القطاع، وزعت عملية «الفارس الشهم 3» مواد غذائية وتموراً على العائلات النازحة في مخيم النصيرات، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وعدم دخول المساعدات وخلو الأسواق من الطعام والمواد الأساسية وأسعارها المرتفعة، في خطوة إنسانية هدفها التخفيف من معاناتهم، في ظل الحرب وما ترتب عليها من نتائج إنسانية كارثية.
وفي وقت سابق، لبت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية عملية «الفارس الشهم 3» مناشدات عدد من العائلات الفلسطينية النازحة في مدينة خان يونس والتي تضررت إثر الحرب وعمليات النزوح المتكررة للوقوف إلى جانبها، ومساعدتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وجهّز متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» في مدينة خان يونس 10 خيام إيواء للأسر النازحة استجابة لمناشداتها عبر وسائل الإعلام لتوفير خيام للمكوث فيها في ظل الظروف المأساوية التي يمرون بها ونقص أبسط مقومات الحياة ما استدعى تدخل الإمارات لتلبية احتياجاتها، وأعرب النازحون عن شكرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتلبية مناشداتهم بشكل عاجل وتقديم المساعدات التي تخفف من معاناتهم إلى جانب المبادرات الإنسانية التي تنفذها الدولة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وفي إطار توفير المياه الصالحة للشرب في القطاع، وقعت دولة الإمارات في وقت سابق، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة خان يونس لإصلاح خطوط المياه وإجراء صيانة طارئة لشبكات المياه في مختلف مناطق المدينة، للتخفيف من معاناة المواطنين، وتمكين البلدية من تقديم خدمات البنية التحتية.

الفارس الشهم 3
سكان غزة
فلسطين
غزة
الإمارات
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يواصل العمل رغم «أعراض خفيفة لكوفيد»
19 يوليو 2024
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
19 يوليو 2024
أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصومال: عقوبات على قادة من «الشباب» الإرهابية
19 يوليو 2024
مستوطنة إسرائيلية أقيمت على أراضٍ محتلة بالضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكنيست» يتبنى قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية
19 يوليو 2024
سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يؤكد أهمية نقل مقار الوكالات الدولية إلى عدن
19 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©