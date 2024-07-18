«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الدعم لسكان غزة

غزة (الاتحاد)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

واستمراراً لجهود الإمارات الإغاثية في القطاع، وزعت عملية «الفارس الشهم 3» مواد غذائية وتموراً على العائلات النازحة في مخيم النصيرات، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وعدم دخول المساعدات وخلو الأسواق من الطعام والمواد الأساسية وأسعارها المرتفعة، في خطوة إنسانية هدفها التخفيف من معاناتهم، في ظل الحرب وما ترتب عليها من نتائج إنسانية كارثية.

وفي وقت سابق، لبت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية عملية «الفارس الشهم 3» مناشدات عدد من العائلات الفلسطينية النازحة في مدينة خان يونس والتي تضررت إثر الحرب وعمليات النزوح المتكررة للوقوف إلى جانبها، ومساعدتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وجهّز متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» في مدينة خان يونس 10 خيام إيواء للأسر النازحة استجابة لمناشداتها عبر وسائل الإعلام لتوفير خيام للمكوث فيها في ظل الظروف المأساوية التي يمرون بها ونقص أبسط مقومات الحياة ما استدعى تدخل الإمارات لتلبية احتياجاتها، وأعرب النازحون عن شكرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتلبية مناشداتهم بشكل عاجل وتقديم المساعدات التي تخفف من معاناتهم إلى جانب المبادرات الإنسانية التي تنفذها الدولة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي إطار توفير المياه الصالحة للشرب في القطاع، وقعت دولة الإمارات في وقت سابق، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة خان يونس لإصلاح خطوط المياه وإجراء صيانة طارئة لشبكات المياه في مختلف مناطق المدينة، للتخفيف من معاناة المواطنين، وتمكين البلدية من تقديم خدمات البنية التحتية.