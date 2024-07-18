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ثاني الزيودي: «يوم عهد الاتحاد» احتفاء برؤية وجهود الآباء المؤسسين

ثاني الزيودي
19 يوليو 2024 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية باسم «يوم عهد الاتحاد»، يأتي تجسيداً لقيم الوفاء لذكرى توقيع وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، واحتفاءً بمعاني الأخوة والتلاحم التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم.
وتابع معاليه: «يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية جديدة نحتفي فيها برؤية وجهود الآباء المؤسسين، ونستذكر فيها المحطات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد وإطلاق مسيرة البناء والنهضة التي شهدها وطننا الغالي على مدى العقود الماضية، حتى بات اليوم في مصاف الدول الرائدة في مختلف المجالات، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تتمتع دولة الإمارات بعلاقات تجارية واستثمارية قوية مع مختلف الأسواق العالمية، وتعد مركزاً تجارياً عالمياً جاذباً للشركات الكبرى والاستثمارات الباحثة عن فرص واعدة، ووجهة رائدة للمواهب وأصحاب الأفكار المبتكرة والخلاقة».
وأضاف معاليه: «نؤكد في هذه المناسبة عزمنا على مواصلة العمل والتفاني، تحت لواء قيادتنا الرشيدة، للحفاظ على قيم الاتحاد التي رسخها الآباء المؤسسون، ونجدد العهد على استمرار الجهود لاستكمال مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات».

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