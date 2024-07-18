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سعيد الرقباني: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة عظيمة لترسيخ الهوية الوطنية

سعيد الرقباني
19 يوليو 2024 02:02

الفجيرة (وام)

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ثمّن معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد»، مناسبة وطنية نحتفي فيها بتاريخ بلدنا الحبيب والخطوات المباركة لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الرقباني أن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا الغالي، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل، ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة في اليوم الذي وضع فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إخوانه ميثاق الاتحاد.. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا.
وأضاف معاليه أن «يوم عهد الاتحاد» فرصة عظيمة لنا أبناء الإمارات لتعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن، إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي.
وأكد حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، حيث يجسد «يوم عهد الاتحاد» روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد
سعيد الرقباني
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