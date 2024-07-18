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رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء

رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء
19 يوليو 2024 00:37

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.
 وبحث سموه ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال العلاقات بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها.
وأكد سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.
 وشدد سموه على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره. كما أعرب سموه عن التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني الشقيق.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
السودان
عبدالفتاح البرهان
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