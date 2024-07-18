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أحمد بالهول: «يوم عهد الاتحاد» يجسد قيم الوفاء والأصالة

أحمد بالهول الفلاسي
19 يوليو 2024 02:03

دبي (وام)

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صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم «يوم عهد الاتحاد» دعوة للاحتفاء بمحطة مهمة وتاريخية مهدت الطريق لتأسيس الدولة وإعلان الاتحاد بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانطلاق مسيرة الإنجاز التي قادها الآباء المؤسسون وتواصل القيادة الرشيدة رسم ملامحها لتكون دولة الإمارات الأولى في المجالات كافة.
وقال معاليه، إن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس قيم الوفاء والأصالة التي تميز الشخصية الإماراتية، وحرص أبناء وبنات الإمارات على تجديد عهد الانتماء لوطنهم والإخلاص لقيادتهم. وأضاف: «نجدد في هذه المناسبة التزامنا بمواصلة العمل على دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز تنافسية الدولة في المجالات كافة». 

يوم عهد الاتحاد
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