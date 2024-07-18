عمر بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» محطة وطنية بارزة

أبوظبي (وام)

قال سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم «يوم عهد الاتحاد» محطة وطنية بارزة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل بالإنجازات، نحتفي من خلاله بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971، ووقع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات «وثيقة الاتحاد»، ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تحقيق مستقبل مزدهر للأجيال الحالية والمقبلة، بفضل الرؤية الاستشرافية لسموه التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي، ونعاهدها على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في جميع القطاعات، وتعزيز تلاحمنا وتعاضدنا تحت راية الإمارات لتبقى عالية خفاقة».