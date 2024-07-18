خولة السويدي: الاحتفال بـ«يوم عهد الاتحاد» يعزز روح الانتماء الوطني

أبوظبي (وام)

قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، إن «يوم عهد الاتحاد» يمثل لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة تجمع بين الاحتفال والاعتزاز بتاريخنا الوطني العظيم، فهو يوم نسترجع فيه ذكريات التضحية والتلاحم التي ساهمت في تأسيس دولتنا وبنائها، بفضل قيادة حكيمة ورؤية مستقبلية من قبل مؤسسي الاتحاد. هذا اليوم رمز للوحدة والوفاء لقيم الإخاء بين أبناء الوطن، مما جعل من الإمارات دولة تبرز كنموذج للتطور والازدهار في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.

وأضافت سموها أن الاحتفال بيوم عهد الاتحاد يعزز روح الانتماء الوطني والفخر بالهوية الإماراتية، مع التأكيد على الالتزام بالمضي قدماً في مسيرة النجاح والتقدم، تحت قيادة حكيمة تواصل بناء المستقبل بثقة واستدامة.

ويستمر «يوم عهد الاتحاد» بتجديد العهد بالعمل الجاد والتفاني في خدمة الوطن وتعزيز مكانته كمركز عالمي للابتكار والتطوير في مختلف المجالات.