يوسف العبري: «يوم عهد الاتحاد» محطة رائدة في مسيرة حافلة من العمل الوطني

أبوظبي (وام)

قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن «يوم عهد الاتحاد» يجسد محطة رائدة في مسيرة حافلة وممتدة من العمل الوطني والجهد الدؤوب المخلص وضع قواعدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، لإرساء دعائم انطلاقة قوية لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على أسس رصينة من مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، وهو ما رسخه التوقيع على دستور الإمارات ليحدد إطاراً شاملاً ورؤية واضحة لصياغة القوانين والتشريعات في الدولة.

وأضاف العبري: تعد هذه المناسبة الوطنية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسيداً لذكرى خالدة في تاريخ دولتنا ومراحل تأسيس اتحادها، والتي انطلقت معها مسيرة التنمية والتطوير والإنجاز في مختلف المجالات.