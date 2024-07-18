علي البلوشي: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة نظهر من خلالها كل معاني الولاء والوفاء

أبوظبي (وام)

قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفال بـ«يوم عهد الاتحاد»، الذي شهد توقيع وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة وطنية مهمة ويوم تاريخي نظهر فيها كل معاني الولاء للقيادة الرشيدة والوفاء لمن أسسوا بنيان دولة الاتحاد قبل 53 عاماً.

وأضاف النائب العام لإمارة أبوظبي: في هذه المناسبة الغالية نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما حققته الدولة من إنجازات حضارية على الصعد كافة، ونعبر أيضاً عن تلاحمنا ووحدتنا الوطنية تجسيداً لمعاني الانتماء لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة، ونجدد العهد والعزيمة على المضي قدماً وتكثيف الجهود لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات التنافسية على المستوى العالمي.