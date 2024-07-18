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حمد الشامسي: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة مجيدة لإحياء لحظة تاريخية

حمد سيف الشامسي
19 يوليو 2024 02:02

أبوظبي (وام)

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صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم «يوم عهد الاتحاد» يوم مجيد لإحياء لحظة تاريخية انطلقت منها مسيرة الإنجازات الوطنية والريادة لدولتنا، على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، حين اجتمعت إرادتهم فتعاهدوا على الوحدة في يوم خالد، ووضعوا القواعد الأساسية لبنيان دولتنا، وأطلقوا مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي تتواصل برؤية قيادتنا الحكيمة، حيث تمضي دولتنا بثبات نحو المستقبل الواعد لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، برؤى استشرافية حكيمة لا تحدها آفاق واستراتيجيات تنموية شاملة وإنجازات عالمية.
وقال: إن هذا اليوم الوطني المجيد يمثل مناسبة فخر واعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات كبرى طوال مسيرتها المكللة بالنجاح والتميز، بفضل ما أرساه الآباء المؤسسون من قواعد ثابتة انطلقنا منها إلى العمل المثابر في كل المجالات برعاية وتوجيه قيادتنا الحكيمة.

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