عويضة المرر: إنجازات الإمارات ثمرة جهود مخلصة وعزيمة صادقة

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحت اسم «يوم عهد الاتحاد» تجسد أهمية هذا اليوم التاريخي الذي شهد على انطلاق دولة التنمية والتطور والازدهار.

وقال معاليه إن وثيقة الاتحاد خطوة تاريخية مهمة مهدت لإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحطة رئيسية ساهمت في الوصول بخطى واثقة ورؤى واضحة إلى تأسيس الدولة.

وأضاف معاليه: «إن الإرادة القوية والحكيمة كانت كلمة السر وراء نجاح تجربة نشأة دولة الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين وضعوا الأسس والركائز التي سارت عليها الدولة، ومكنتها من مواجهة التحديات خلال مرحلة التأسيس».

وأكد معاليه أن الإنجازات التي تحققت طوال مسيرة التنمية في دولة الإمارات كانت ثمرة جهود مخلصة وعزيمة صادقة تحلت بها قيادتها الحكيمة وجسدها أبناؤها الأوفياء حرصاً على بناء وطن عامر بالخير والنماء لتصبح دولتهم نموذجاً متميزاً في التطور والتقدم والنجاح