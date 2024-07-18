سلطان بن طحنون: «يوم عهد الاتحاد» رمز للوحدة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن التوجيه الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، يعكس رؤية قيادة حكيمة تسعى لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الاتحاد التي أسست عليها دولة الإمارات.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان في كلمة له بهذه المناسبة: «في هذا اليوم، نستذكر الدور التاريخي للوالد والقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبالتعاون والتعاضد مع إخوانه حكام الإمارات، في تأسيس الاتحاد وترسيخ قيمه، حيث كانت رؤيته الثاقبة وحكمته العظيمة هي القوة الدافعة وراء تحقيق هذه الإنجازات العظيمة في دولة الاتحاد».

وأكد معاليه، في ختام تصريحه: «في هذه المناسبة الوطنية، نعاهد قيادتنا وحكومتنا الرشيدة بأن يكون «يوم عهد الاتحاد» رمزاً للوحدة والقوة التي تحققت، وأن نواصل العمل من أجل بناء مستقبل مشرق، والمُساهمة في تحقيق رؤية الحكومة المستقبلية 2071».