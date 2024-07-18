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محمد بن خليفة: «يوم عهد الاتحاد» سيظل خالداً في ذاكرة الوطن

محمد بن خليفة: «يوم عهد الاتحاد» سيظل خالداً في ذاكرة الوطن
19 يوليو 2024 02:03

أبوظبي (وام)

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صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم «يوم عهد الاتحاد» يأتي استكمالاً للمسيرة الاتحادية المظفرة التي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات «رحمهم الله»، وقادها في مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، ويواصلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بكل حكمة واقتدار وفق رؤية تستشرف المستقبل من أجل خير دولة الإمارات وشعبها الوفي.
وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة، إن هذه المناسبة العزيزة على كل نفس وقّع خلالها الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد، ووضعوا دستور الدولة اللذين كانا الأساس المتين، الذي قامت عليه دولتنا الفتية، وتواصل طريقها نحو المستقبل، مستندة إلى قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الإمارات قيادة وشعباً.

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