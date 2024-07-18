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سعيد بن طحنون: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة لترسيخ الهوية الوطنية

سعيد بن طحنون: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة لترسيخ الهوية الوطنية
19 يوليو 2024 02:03

أبوظبي (وام)

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قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان إن «يوم عهد الاتحاد» الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون في 18 يوليو من كل عام، مناسبة وطنية عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، نستذكر فيها ما حققته الإمارات من منجزات مشرّفة ومكتسبات حضارية.
وقال معاليه: في هذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام «رحمهم الله».. وهي مناسبة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.
وأضاف: «بهذه المناسبة نجدد العهد على المضي قدماً وبذل الغالي والنفيس عاقدين العزم على مواصلة الجهود نحو الارتقاء بوطننا الغالي».

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