الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: راية الإمارات خفاقة ووحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا

رئيس الدولة: راية الإمارات خفاقة ووحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا
19 يوليو 2024 02:04

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»
الإمارات تشدد على ضرورة وضع حد لسفك الدماء في غزة

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد».. وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام «وثيقة الاتحاد» ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من شهر ديسمبر من العام ذاته. 
وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة: «إن الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات، ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر». 
وأضاف سموه: أن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد.. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا».
وقال سموه عبر منصة «اكس»: «في مثل هذا اليوم عام 1971، وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام  وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا؛ دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في 2 ديسمبر. يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه، واليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى «يوم عهد الاتحاد»، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد».

ترسيخ الوعي الوطني
ويعد «يوم عهد الاتحاد» المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد «عيد الاتحاد» و«يوم العلم» و«يوم الشهيد».
وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر. 

القيم والمبادئ الوطنية
كما يستهدف «يوم عهد الاتحاد» تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي. 

الانتماء والولاء
يأتي إعلان هذه المناسبة الوطنية في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.. حيث يجسد «يوم عهد الاتحاد» روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

الشيخ زايد
محمد بن زايد
اتحاد الإمارات
الإمارات
يوم عهد الاتحاد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يواصل العمل رغم «أعراض خفيفة لكوفيد»
19 يوليو 2024
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
19 يوليو 2024
أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصومال: عقوبات على قادة من «الشباب» الإرهابية
19 يوليو 2024
مستوطنة إسرائيلية أقيمت على أراضٍ محتلة بالضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكنيست» يتبنى قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية
19 يوليو 2024
سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يؤكد أهمية نقل مقار الوكالات الدولية إلى عدن
19 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©