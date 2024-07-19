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رئيس الدولة يمنح سفير بولندا وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير بولندا وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
19 يوليو 2024 13:37

 منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سعادة يعقوب كاسبر سلاويك سفير جمهورية بولندا، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

‎ وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية بولندا في جميع المجالات.

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‎ وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا.

‎ من جانبه، أعرب سعادة السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات في الدولة، لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في إنجاح مهمته سفيرا لبلاده لدى الدولة.

المصدر: رويترز
الإمارات
بولندا
محمد بن زايد
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