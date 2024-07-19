طيران الإمارات : لا تأثير للخلل التقني العالمي على عمليات رحلاتنا

أكد متحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي.

وقال المتحدث، في بيان اليوم، " ندرك وجود خلل تقني عالمي حيث نراقب الوضع عن كثب، وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير على عمليات رحلات طيران الإمارات.

وأضاف : قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات في وقت لاحق اليوم، نتيجة التداعيات الناجمة عن تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهاتنا.

ودعا العملاء إلى التحقق من أحدث معلومات الرحلات عبر موقع طيران الإمارات الإلكتروني وتطبيقها، مع تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في الحجز.