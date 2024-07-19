ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة من منتسبي الخدمة الوطنية

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل تخريج الدفعة الـ 20 من منتسبي الخدمة الوطنية لعام 2023 - 2024.

أقيم حفل التخرُّج في مركز تدريب سويحان في أبوظبي، وبدأ بوصول سموّه، ثمَّ عزف السلام الوطني، وأعقبته تلاوة عطِرة لآياتٍ من الذكر الحكيم، تلتها كلمةُّ ترحيبية بسموّه، ثمَّ قدَّم الخريجون عرضاً عسكرياً أمام المنصّة الرئيسة أظهروا خلاله قوة لياقتهم البدنية، ومدى انضباطهم وقدراتهم التدريبية والعسكرية.

وأدَّى الخريجون القسم بأن يكونوا مخلصين لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ملتزمين بالأوامر الصادرة لهم من رؤسائهم، معاهدين الله عزَّ وجل أن يذودوا عن سيادة دولة الإمارات واستقلالها، وأن يدافعوا عن مكتسباتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وعبَّر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بحضور الحفل وتخريج دفعة جديدة من أبناء الوطن الذين تسلَّحوا بالعلم والمعرفة لدعم قواتنا المسلحة والمؤسَّسات الوطنية بالكوادر المؤهّلة.

وهنَّأ سموّه قيادة الخدمة الوطنية وجميع منتسبيها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة إعداد الكفاءات الوطنية المؤهَّلة التي تصون مُنجزات الوطن وتحمي مكتسباته.

حضر الحفل عددٌ من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، وجمع من أهالي الخريجين وذويهم.