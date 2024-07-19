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علوم الدار

طقس صحو إلى غائم جزئياً مع سحب منخفضة غدا

أبوظبي
19 يوليو 2024 18:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:51، والجزر الأول عند الساعة 07:45.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً يصبح متوسطاً صباح الأحد. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:41 والمد الثاني عند الساعة 20:23، والجزر الأول عند الساعة 15:22 والجزر الثاني عند الساعة 03:15.

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المصدر: وام
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