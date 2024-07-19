حمدان بن محمد: تشرفت بلقاء رئيس الدولة

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إنه تشرف بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "تشرفت اليوم بلقاء سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.. رفعت له شكري وامتناني على الثقة التي أولاني إياها مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "جددت أمامه عهدي وولائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بمواصلة العمل.. وبذل الجهد.. وتسخير الطاقات لتحقيق تطلعات القيادة وطموحاتهم ورؤيتهم لخدمة الوطن.. وترسيخ مجده وعزه.. والحفاظ على رايته خفاقة عالية عزيزة ما بقيت في أجسادنا أرواحها.. وفي أجسامنا أنفاسها".

وختم سموه منشوره داعياً: "نسأل الله أن يعيننا على هذا العهد ويوفقنا ويسدّدنا في عملنا لرفعة هذا الوطن".