الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: تشرفت بلقاء رئيس الدولة

حمدان بن محمد بن راشد: تشرفت بلقاء رئيس الدولة
19 يوليو 2024 19:40

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إنه تشرف بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "تشرفت اليوم بلقاء سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.. رفعت له شكري وامتناني على الثقة التي أولاني إياها مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "جددت أمامه عهدي وولائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بمواصلة العمل.. وبذل الجهد.. وتسخير الطاقات لتحقيق تطلعات القيادة وطموحاتهم ورؤيتهم لخدمة الوطن.. وترسيخ مجده وعزه.. والحفاظ على رايته خفاقة عالية عزيزة ما بقيت في أجسادنا أرواحها.. وفي أجسامنا أنفاسها".
وختم سموه منشوره داعياً: "نسأل الله أن يعيننا على هذا العهد ويوفقنا ويسدّدنا في عملنا لرفعة هذا الوطن".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل حمدان بن محمد بن راشد
رئيس الدولة يهنئ أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
حمدان بن محمد بن راشد
آخر الأخبار
مايكروسوفت تعلن إصلاح العطل التقني
الأخبار العالمية
مايكروسوفت تعلن إصلاح العطل التقني
اليوم 15:44
فيورنتينا يتعاقد مع «دولي كرواتي»
الرياضة
فيورنتينا يتعاقد مع «دولي كرواتي»
اليوم 20:30
رجل يقف في نافورة لاتقاء الحر الشديد في صوفيا عاصمة بلغاريا
الترفيه
موجة حر شديدة تجتاح أوروبا
اليوم 20:15
فابريجاس مدرباً في «الكالشيو»
الرياضة
فابريجاس مدرباً في «الكالشيو»
اليوم 20:06
شاشة كمبيوتر متعطل بسبب العطل التقني العالمي
الأخبار العالمية
ما هو سبب العطل التقني العالمي؟
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©