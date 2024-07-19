بايدن مجددا مواصلة السباق الرئاسي: سأهزم ترامب

جدد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، استمراره في السباق الرئاسي في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال بايدن، في بيان "أتطلع إلى العودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة الكشف عن التهديد الذي تمثله أجندة مشروع 2025 لدونالد ترامب".

كان بايدن قد عزل خلال الأيام الماضية، ما اضطره لتعليق أنشطة حملته الانتخابية، بسبب أعراض طفيفة جراء الإصابة بكوفيد-19.

وانتقد الرئيس الأميركي منافسه الجمهوري ووصفه بأنه صاحب "رؤية قاتمة" لأميركا.

وأعلن أنه يتطلع إلى العودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل والفوز بسباق الرئاسة.

وأوضح بايدن، في البيان الذي يأتي عقب المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، أن "رؤية دونالد ترامب القاتمة للمستقبل لا تعبر عنا كأميركيين. معا، كحزب وكدولة، يمكننا أن نهزمه في صندوق الاقتراع وسوف نهزمه".

كانت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية أعلنت، لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية خلال مقابلة، أن الرئيس الأميركي باقٍ "بالتأكيد" في السباق إلى البيت الأبيض.

وأضافت "سيشارك فيها (الحملة) بكل تأكيد".

وقالت ديلون إن "جو بايدن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التغلب على دونالد ترامب".

وأكدت "الرئيس هو قائد حملتنا والبلاد"، مضيفة "من الواضح... أنه أفضل شخص لمواجهة دونالد ترامب".

وأوضحت "سمعتم ذلك مباشرة من الرئيس مراراً: إنه يترشح ليفوز، إنه مرشحنا وسيكون رئيسنا لولاية ثانية".





