شرطة أبوظبي توقِّع مذكرة تفاهم مع نادي العين

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع نادي العين الرياضي الثقافي، بهدف توطيد التعاون والشراكة بين الجهتين، وتعزيز الفعاليات المشتركة والمسؤولية المجتمعية.

وقَّع المذكرة العميد مسلم محمد العامري، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وراشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، بحضور منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وموظفي نادي العين الرياضي الثقافي وشركاته، في مقر استاد هزاع بن زايد.

وقال العميد مسلم محمد العامري: «إنَّ توقيع المذكرة يأتي في إطار الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي، المتمثّل في المسؤولية والمشاركة المجتمعية»، مؤكِّداً الحرصَ على «تعزيز الشراكة والتعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي، ومع مختلف الجهات الحكومية، ما يسهم في تحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع المؤسَّسات الوطنية بما يحقِّق التطلُّعات والأهداف المشتركة».

وأوضح راشد عبدالله أنَّ المذكرة تأتي في إطار حِرص نادي العين على الاستمرارية في مواكبة علامات التميُّز، لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، لافتاً إلى أهمية هذه الشراكة الاستثنائية في تعزيز التعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من أجل تحسين الخدمات المجتمعية.